مجلس السفراء العرب يُخاطب وزير خارجية هولندا بشأن المخططات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية





وقد جاءت هذه الخطوة كذلك استناداً إلى التكليف الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب لمجالس السفراء العرب في الدول المختلفة من أجل إيصال المواقف العربية الرافضة لمخططات الضم الإسرائيلية، ودعوة الدول للتصدي لمخططات الضم الإسرائيلية.





وقد أشار مجلس السفراء العرب في رسالته للوزير بلوك بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، بممارساته الاستيطانية، ومخططاته لضم مناطق واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخرقاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنبعث مجلس السفراء العرب لدى مملكة هولندا، اليوم الخميس رسالة إلى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك حول مخططات الحكومة الاسرائليلية لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بطلب من البعثة الفلسطينية لدى مملكة هولندا، التي تواصل تحركاتها وجهودها مع مختلف الجهات الهولندية من أجل حثها ودعوتها إلى مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية.