عربي

أبو الغيط: نُحذّر من تسارع مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

أبو الغيط: نُحذّر من تسارع مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مُجدداً من تسارع المخطط الإسرائيلي، بضم الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها.

ووفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع)، فقد أكد الأمين العام، أن المواقف الأمريكية، التي ظهرت خلال زيارة وزير الخارجية بومبيو لإسرائيل، يمكن ان تفسر بأنها تدعم هذا المخطط، الذي من شأنه زرع بذور الاضطراب في المنطقة بأسرها.

وكان أبو الغيط، قد تلقى ظهر اليوم 14 الجاري، اتصالاً هاتفياً من نيكولاي ميلادنوف، المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أطلعه الأخير على آخر التطورات في الأوضاع الإسرائيلية الفلسطينية، واتفقا علي خطورة الإجراءات التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اتخاذها في شأن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يُمكن أن تؤدي إليه هذه الخطوات، من تدمير لفرص تحقيق السلام، وفرص حل الدولتين في المستقبل.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط قوله: إن المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة، تنعكس على الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة.

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