وزير سوداني: إقامة علاقات مع إسرائيل أمر غير وارد

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين: إن إقامة علاقات بين إسرائيل والسودان، هو أمر غير وارد وليس على أجندة أعمال الحكومة الانتقالية الحالية، ولا يوجد ضمن السياسيات التي تنفذها وزارة الخارجية.



وأكد قمر الدين، وفق ما نقلت عنه وكالة (سبوتنيك)، أنه "لن يتم إلى أن يأتي من يذكر بالدليل القاطع على أن هناك مصلحة سياسية واقتصادية وأخرى من قيام علاقات سودانية إسرائيلية، هي أهم مصلحة للسودان مع الدول الأخرى والتي قد تتأثر بوجود مصالح للسودان مع إسرائيل".



وأضاف: "خلال الفترة الانتقالية والسياسيات التي تنفذها وزارة الخارجية، هذا الأمر غير وارد".



يشار إلى أن لقاء عقد بين رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا في أوائل شباط/ فبراير الماضي، قد أثار التكهنات حول إنشاء علاقات بين السودان وإسرائيل.