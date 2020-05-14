الدفاع المدني لـ"دنيا الوطن": حريق بمنزل بمخيم الشاطئ ونقل ثلاث إصابات

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خاص دنيا الوطن

أفاد المقدم، رائد الدهشان، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، أن حريقاً اندلع داخل أحد المنازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



وأشار الدهشان في تصري خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه على اثر الحريق، تم نقل ثلاث إصابات من المكان إلى مستشفى الشفاء.