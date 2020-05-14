الرئيس عباس يعزي بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الرئيس التونسي قيس سعيد بوفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والدبلوماسي والسياسي والأديب البارز الشاذلي القليبي.



وأعرب الرئيس في برقية تعزية بهذا الخصوص عن أخلص التعازي القلبية، مستذكرا مناقب المرحوم وتفانيه في خدمة وطنه وشعبه في مجالات عدة، ثقافية وإعلامية وسياسية، وفي خدمة قضايا شعوب أمتنا.



كما بعث الرئيس الفلسطيني، برقية تعزية لعائلة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي، معزيا بوفاته.



وتقدم الرئيس عباس، في برقية التعزية بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته جميل الصبر وحسن العزاء.