ضبط 16000 لتر وقود مهرب في محافظة سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة سلفيت اليوم الخميس، صهريج وقود مهرب بداخله 16000 لتر (11000 لتر سولار و5000 لتر بنزين).



وقال بيان وصل "دنيا الوطن": إنه تم التحفظ على الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.



وأشار الجهاز الى أن الوقود غير القانوني والمهرب يلحق أضرارا على خزينة الدولة وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين وعلى السلامة العامة