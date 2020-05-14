حماس: السلطة تقف وراء خطابات إعلامية وتهديدات لا يتم تنفيذها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة (حماس) اليوم الخميس: إن "سلوك السلطة الفلسطينية، في التعامل مع التحديات الوطنية، وإصرارها على العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع الاحتلال، افقدها ثقة المجموع الوطني في إمكانية أن تتخذ أي قرارات حقيقة لمواجهة هذه التحديات".



وأضاف قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه "كان على السلطة الفلسطينية، أن تبادر بتنفيذ خطوات عملية على الأرض، والقيام بخطوات فعلية في مواجهة الاحتلال، بدل الاختباء وراء خطابات إعلامية ولقاءات شكلية وتهديدات لا يتم تنفيذها".