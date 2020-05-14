دولي

تفاصيل خلافات حزب (ليكود) التي أدت لتأجيل أداء قسم الحكومة الإسرائيلية

تفاصيل خلافات حزب (ليكود) التي أدت لتأجيل أداء قسم الحكومة الإسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (كان) الإسرائيلية، تفاصيل الخلاف الذي وقع بين أعضاء حزب (ليكود) والذي أدى لتأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية مراسم القسم.

وقال القناة: إن أزمة داخل حزب (ليكود) تتسبب بتأجيل مراسم أداء الحكومة الجديدة إلى يوم الأحد المقبل، لأن عددًا من أقطاب الحزب رفضوا قبول الحقائب الوزارية التي اقترحها عليهم زعيم الحزب بنيامين نتنياهو.

وأضافت (كان) أن من بين الذي أثاروا الخلافات داخل (ليكود) كان آفي ديختر الذي أعلن رفضه حضوره المراسم لأن نتنياهو لم يقترح عليه منصبا لائقًا.

وأوضحت القناة، "كذلك تساحي هانغبي ثار، لأن نتنياهو لم يقترح عليه أي منصب، وعلق على ذلك بالقول: يبدو أنهم ليسوا بحاجتي".

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