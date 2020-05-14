دولي

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 16,579

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 16,579
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت إسرائيل، الخميس، 15 إصابة جديدة فقط بفيروس (كورونا)، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 188، فيما توفي شخص واحد، ليصل العدد إلى 265.

ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد بلغ عدد المرضى الكلّي 16579، منهم 60 حالاتهم خطيرة، و42 متوسّطة، ووصل عدد المتعافين إلى 12521.

ووفق قرارات حكومة نتنياهو، فمن المقرر أن تشهد إسرائيل بدءًا من يوم الأحد المقبل، تسهيلات إضافية للتقييدات المفروضة على عددٍ من المرافق والنشاطات بسبب تفشّي وباء (كورونا).

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