أوقاف غزة: قرار إغلاق المساجد مازال ساريًا وتشكيل لجنة لدراسة إمكانية إقامة صلاة الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في قطاع غزة، أن قرارها القاضي بإغلاق المساجد، وإيقاف إقامة صلاة الجمعة، والجماعات فيها، مازال ساريًا.



وأوضحت الأوقاف، في بيان وصل "دنيا الوطن" أنه تم تشكيل لجنة حكومية مختصة من الوزارات ذات الصلة، لدراسة إمكانية إقامة صلاة الجمعة في المساجد في إطار الحرص على إقامة الشعيرة، ووفق جملة من المحددات والضوابط المشددة.



وشددت الوزارة على أنه لم يتم حتى هذه اللحظة، اتخاذ قرار بفتح المساجد أو إقامة الصلوات فيها، وسواء الجمعة أو الجماعات.