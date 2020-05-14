"المبادرة": نكبة (صفقة القرن) الجديدة لن تمر ولن نتنازل عن حقنا المقدس بالعودة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم الخميس، أن قضيتنا الفلسطينية تتعرض حاليا لخطر نكبة جديدة أخطر مما تعرض له شعبنا قبل 72 عاماً عندما حلت به النكبة والتشريد القسري والاقتلاع عنوة من مدنه وبلداته و قراه على يد عصابات "الحركة الصهيونية الإجرامية".
وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نكبة شردت الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ فأصبحوا لاجئين في مخيمات اللجوء في الوطن و في الشتات، ونكبة سلبت الأرض الفلسطينية و معها حقوق الشعب الفلسطيني صاحب الملكية فيها و السيادة عليها .
وأضاف: "لم يتحقق الحلم الصهيوني بأن يموت الكبار وينسى الصغار ، بل غدت الأجيال الشابة أكثر تمسكا بحق العودة ولن يسقط حق وراءه مطالب".
و في ذات الوقت فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و هي تؤكد على حق شعبنا بمواصلة نضاله المشروع لاسترداد حقوقه المسلوبة وفي المقدمة منها حقه بالعودة إلى الديار التي هجره منها الاحتلال عنوة فإنها تؤكد أيضا على أن شعبنا في كافة أماكن تواجده يرفض أن تحل به نكبة جديدة وأنه و بالصمود وبالمقاومة والمقاطعة عاقد العزم على طرد الاحتلال واقتلاعه وجذوره الاستيطانية من فلسطين أرض الآباء و الأجداد و أنه يرفض أن يتعرض مرة أخرى للظلم التاريخي مثلما تعرض له عام 1948 عام النكبة و الاقتلاع.
أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم الخميس، أن قضيتنا الفلسطينية تتعرض حاليا لخطر نكبة جديدة أخطر مما تعرض له شعبنا قبل 72 عاماً عندما حلت به النكبة والتشريد القسري والاقتلاع عنوة من مدنه وبلداته و قراه على يد عصابات "الحركة الصهيونية الإجرامية".
وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نكبة شردت الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ فأصبحوا لاجئين في مخيمات اللجوء في الوطن و في الشتات، ونكبة سلبت الأرض الفلسطينية و معها حقوق الشعب الفلسطيني صاحب الملكية فيها و السيادة عليها .
وأضاف: "لم يتحقق الحلم الصهيوني بأن يموت الكبار وينسى الصغار ، بل غدت الأجيال الشابة أكثر تمسكا بحق العودة ولن يسقط حق وراءه مطالب".
وتابعت "المبادرة الوطنية": إذ تأتي الذكرى 72 للنكبة و شعبنا يتعرض لسياسات الاحتلال العنصرية فإنه يواجه مخططات ومشاريع التصفية و لشطب قضيته الوطنية العادلة و محاولات مضنية لفرض ما بات يعرف بصفقة القرن التي أعلنها ترامب بالتوازي مع مخططات اليمين المتطرف في دولة الاحتلال لضم الضفة الغربية و الأغوار والانقضاض على ما تبقى من اراضينا الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب ودون إبطاء الإسراع في تشكيل قيادة وطنية موحدة والالتفاف حول الإستراتيجية الكفاحية الموحدة و تعزيز ذلك بالوحدة الوطنية للتصدي و لمواجهة تلك المخاطر و لمنع صانعيها من تمرير مخططاتهم التصفوية.
و في ذات الوقت فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و هي تؤكد على حق شعبنا بمواصلة نضاله المشروع لاسترداد حقوقه المسلوبة وفي المقدمة منها حقه بالعودة إلى الديار التي هجره منها الاحتلال عنوة فإنها تؤكد أيضا على أن شعبنا في كافة أماكن تواجده يرفض أن تحل به نكبة جديدة وأنه و بالصمود وبالمقاومة والمقاطعة عاقد العزم على طرد الاحتلال واقتلاعه وجذوره الاستيطانية من فلسطين أرض الآباء و الأجداد و أنه يرفض أن يتعرض مرة أخرى للظلم التاريخي مثلما تعرض له عام 1948 عام النكبة و الاقتلاع.
وشددت على أنه لن تمر نكبة (صفقة القرن) الجديدة ولن نتنازل عن حقنا المقدس في العودة و الحرية و تقرير المصير.
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