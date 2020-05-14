"المبادرة": نكبة (صفقة القرن) الجديدة لن تمر ولن نتنازل عن حقنا المقدس بالعودة

وتابعت "المبادرة الوطنية": إذ تأتي الذكرى 72 للنكبة و شعبنا يتعرض لسياسات الاحتلال العنصرية فإنه يواجه مخططات ومشاريع التصفية و لشطب قضيته الوطنية العادلة و محاولات مضنية لفرض ما بات يعرف بصفقة القرن التي أعلنها ترامب بالتوازي مع مخططات اليمين المتطرف في دولة الاحتلال لضم الضفة الغربية و الأغوار والانقضاض على ما تبقى من اراضينا الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب ودون إبطاء الإسراع في تشكيل قيادة وطنية موحدة والالتفاف حول الإستراتيجية الكفاحية الموحدة و تعزيز ذلك بالوحدة الوطنية للتصدي و لمواجهة تلك المخاطر و لمنع صانعيها من تمرير مخططاتهم التصفوية.



و في ذات الوقت فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و هي تؤكد على حق شعبنا بمواصلة نضاله المشروع لاسترداد حقوقه المسلوبة وفي المقدمة منها حقه بالعودة إلى الديار التي هجره منها الاحتلال عنوة فإنها تؤكد أيضا على أن شعبنا في كافة أماكن تواجده يرفض أن تحل به نكبة جديدة وأنه و بالصمود وبالمقاومة والمقاطعة عاقد العزم على طرد الاحتلال واقتلاعه وجذوره الاستيطانية من فلسطين أرض الآباء و الأجداد و أنه يرفض أن يتعرض مرة أخرى للظلم التاريخي مثلما تعرض له عام 1948 عام النكبة و الاقتلاع.





وشددت على أنه لن تمر نكبة (صفقة القرن) الجديدة ولن نتنازل عن حقنا المقدس في العودة و الحرية و تقرير المصير.

