"المقاومة الشعبية" تبارك عملية الدهس جنوب الخليل











رام الله - دنيا الوطنباركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، عملية الدهس قرب مستوطنة (نغوهوت) جنوب الخليل، والتي أسفرت عن اصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة .وأضافت الحركة في بيان صدر عن مكتبها الاعلامى، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن عملية الدهس اليوم تأتى تأكيداً على أن المقاومة مستمرة في كل مكان وبكافة السبل والطرق وعلى تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة "في مواجهة الاحتلال الصهيونى وردع ممارساته اللانسانية بحق الفلسطينيين".