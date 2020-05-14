غنام تتفقد أحوال مخيم "الجلزون" وتقدم مساعدات لعدد من السكان

















رام الله - دنيا الوطنقامت محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمخيم "الجلزون" للاجئين شمال المحافظة، بهدف الاطلاع على أوضاع السكان في ظل ما تعانية البلاد من أزمة صحية واقتصادية سببها انتشار جائحة (كورونا).وقدمت غنام عدد من المساعدات لأهالي المخيم من المحتاجين، وكان أهمها تقديم جهاز حركة لطفل من ذوي الإعاقة يبلغ من العمر 3 سنوات، وسرير طبي لمريض مقعد مع توفير ما يحتاجه من أدوية، بالإضافة لمبادرة منها لجمع تبرعات لشراء منزل لحالة مرضية مستعصية لا يوجد لها منزل، عدا عن تقديم مساعدات مالية وعينية لـ ثلاث عائلات، وتعهد بعلاج وتركيب أسنان لجرحى من المخيم تحطمت أسنانهم نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم.وكان باستقبال المحافظ غنام، الهيئة التنظيمية لحركة فتح منطقة الشهيد رياض نايف- مخيم "الجلزون" ممثلة بأمين سرها الأخ ثائر نخلة، واللجنة الشعبية لخدمات المخيم وعلى رأسها أ. حسين عليان والأخ خالد الخالدي، ورئيس الهيئة الإدارية لمركز الشباب الاجتماعي موسى وهدان، وموسى عنبر رئيس جمعية أصدقاء المسن، وعدد من ممثلي فعاليات ومؤسسات المخيم.ورحب ثائر نخلة أمين سر حركة فتح في الجلزون، بغنام في زيارتها هذه والتي هي ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم بها لمناطق المحافظة في ظل حالة من عدم التمييز ما بين المخيم والقرية والمدينة من حيث مد يد العون والمساعدة للكل الفلسطيني.وقدم نخلة جزيل شكره باسم المخيم على كل ما قدمته المحافظ من مساعدات خلال هذه الزيارة وهي تعتبر هامة جدا لكل عائلة زارتها وساعدتها، بالإضافة لشكرها على جميع من تم تقديمه خلال فترة انتشار هذا المرض، بحيث لم يتم التقصير في أي من طلبات واحتياجات المخيم عند التوجه للمحافظة.ومن جانبها أكدت د. غنام على أهمية دعم أهالي المخيم وتعزيز صمودهم خاصة في ظل الظروف الراهنة، وذلك لما يشكله المخيم من قلعة صمود وتحد وعمل جماعي وطوعي ترفع فيه الرؤوس وتفتخر، فيما بجولة في شوارع المخيم وأزقته بعد زيارة لعدد من العائلات والمنازل، واطلعت على أهم ما قامت به المؤسسات والفعاليات خلال هذه الأزمة من أجل الحد من تأثير الجائحة على المواطنين هناك.