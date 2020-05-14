تأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية القسم بسبب خلافات داخل حزب (الليكود)

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وزعيم (أزرق أبيض)، بيني غانتس اتفقا على تأجيل مراسم أداء الحكومة الجديدة إلى يوم الأحد.





وأبلغ نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه نجح في تشكيل الحكومة.





وكانت قناة (الجزيرة) أفادت مساء اليوم الخميس، بتأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية القسم، بسبب خلافات داخل حزب (الليكود) على توزيع الحقائب الوزارية.وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في إسرائيل، هذه الليلة "تصريح الولاء" في "كنيست".