تأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية القسم بسبب خلافات داخل حزب (الليكود)
رام الله - دنيا الوطن
وكانت قناة (الجزيرة) أفادت مساء اليوم الخميس، بتأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية القسم، بسبب خلافات داخل حزب (الليكود) على توزيع الحقائب الوزارية.
وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في إسرائيل، هذه الليلة "تصريح الولاء" في "كنيست".
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وزعيم (أزرق أبيض)، بيني غانتس اتفقا على تأجيل مراسم أداء الحكومة الجديدة إلى يوم الأحد.
كما قرر غانتس سحب استقالته من منصب رئيس "كنيست".
وكانت قناة (الجزيرة) أفادت مساء اليوم الخميس، بتأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية القسم، بسبب خلافات داخل حزب (الليكود) على توزيع الحقائب الوزارية.
وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في إسرائيل، هذه الليلة "تصريح الولاء" في "كنيست".
وأبلغ نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه نجح في تشكيل الحكومة.
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