شؤون فلسطينية

غنيم: سنبذل جهدنا للبدء في مشروع محطة عين جريوت

غنيم: سنبذل جهدنا للبدء في مشروع محطة عين جريوت
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم اليوم الخميس: إن السلطة ستبذل جهدها للبدء في مشروع محطة عين جريوت.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه القدس السيد عزام اسماعيل، والمدير العام م. عبد الخالق الكرمي.

يأتي ذلك لمناقشة تطورات مشروع محطة معالجة عين جريوت الممول من الحكومة الألمانية بقيمة 27 مليون يورو، وتستفيد منه مدينتي رام الله وبيتونيا، ومستقبلاً القرى المجاورة في منطقة غرب رام الله.

وقدم م. عبد الخالق الكرمي ملخصاً حول أهمية المشروع الذي يتكون من محطة معالجة، وخطوط ناقلة، وشبكات صرف صحي، ووصلات منزلية، وبرنامج للدعم الفني، وناقش التحديات الآنية التي تواجه المشروع من استملاك الأراضي والتكاليف
التشغيلية والبناء المؤسسي لإدارة المشروع.

ومن جانبه أكد غنيم أن المشروع سيخدم أكثر من 80 ألف نسمة، من خلال تقديم وتحسين خدمة الصرف الصحي، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، ومستقبلاً سيتم استخدام المياه المعالجة لصالح الأراضي الزراعية.

وقال غنيم لهذه الأسباب مجتمعة وآثارها الإيجابية على خدمة وحياة المواطنين سنبذل قصارى جهدنا من أجل اتخاذ كافة الإجراءات وإزالة العقبات للإسراع في تنفيذ المشروع.

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