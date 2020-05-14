شؤون فلسطينية

بدران لعائلة "البرغوثي": نفخر بما قدمه قسام ورفاقه وحريتهم دين

بدران لعائلة "البرغوثي": نفخر بما قدمه قسام ورفاقه وحريتهم دين
حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، لعائلة الأسير قسام البرغوثي، أن حركة حماس تفخر بما قدمه قسام ورفاقه من مقاومة لأجل فلسطين.

وقال بدران في اتصال هاتفي مع والد ووالدة قسام، "إن حركة حماس تعتز وتفتخر بالعائلة وتضحياتها"، مشيدا ببلدة كوبر لدورها البارز وعطائها ونضالها في مقارعة الاحتلال.

وأضاف: "ما قدمه قسام ورفاقه في العملية الأخيرة، يمثل فخرا واعتزازا لكل فلسطيني حر، وما أبدته العائلة من صمود وثبات، خاصة بعد هدم البيت، يدلل على أن شعبنا سينتصر على بطش الاحتلال، وأن هذه الروح هي الطريق لتحقيق آمال شعبنا وطموحاته في مواجهة سياسات الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا".

وشدد بدران على أن "الأسرى هم أمانة ودين في رقبة المقاومة، وأن حريتهم تبقى واجب علينا كشعب فلسطيني وكمقاومة".

وبدورها عبرت العائلة عن امتنانها لوقوف الشعب الفلسطيني إلى جانبها، مؤكدة أن الاحتلال لن يستطيع كسر إرادتها وعزيمتها، وأن هذا هي الطريق الوحيدة لأي شعب يرزح تحت الاحتلال.

واعتقل الأسير قسام نهاية أيلول العام الماضي بتهمة الانتماء لخلية من الجبهة الشعبية نفذت عملية "بوبين"، عبر تفجير عبوة ناسفة أدت لمقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين في قرية دير بزيع غرب رام الله في أغسطس الماضي، وهدم الاحتلال منزله في بلدة كوبر قبل يومين.

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