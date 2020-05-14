قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من "يعبد" جنوب غرب جنين





ووفق (وفا) فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مؤيد زكي أبو بكر (45 عاما)، ونجله أحمد (13 عاما)، ورمزي أبو بكر (35 عاما)، وعدي الشيخ علي (21 عاما)، ومحمد موفق كبها (19 عاما)، ومعتصم ربحي أبو بكر (18 عاما).





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت منازل المواطنين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال التي تستمر في اقتحام يعبد لليوم الثالث على التوالي، داهمت عدداً من منازل المواطنين في حارة السلمة.