أبو الريش يتفقد مشروع مستشفى الولادة الجديد بمجمع الشفاء الطبي





وأكد على "حرص وزارة الصحة على استمرار العمل في تعزيز جودة الخدمات الصحية بكافة مستوياتها " .



كما وتفقد أبو الريش والطاقم الوزاري المرافق قسم استقبال الولادة والعيادة الخارجية للمستشفى.











رام الله - دنيا الوطنتفقد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، مشروع مستشفى الولادة الجديد بمجمع الشفاء الطبي، حيث اطلع على مستجدات العمل والمراحل الانشائية والتجهيزات المتبقية.وقال في تصريح نشرته وزارة الصحة بغزة: "أن المشروع الجديد واحد من أهم المشاريع الصحية الذي نتطلع أن يحقق إسهاما نوعياً في جودة الخدمات الصحية المقدمة للنساء والولادة".