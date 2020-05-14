اشتية: الوضع الصحي في فلسطين مستقر ونسبة التعافي من (كورونا) 77%
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الخميس: إن الوضع الصحي في فلسطين مستقر، مشيراً إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) 77%.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن إطلاق مساعدات صندوق "وقفة عزة"، أنه "ليس لدينا أية حالات في العناية المركزة لكن الجائحة لم تنته".
قال رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الخميس: إن الوضع الصحي في فلسطين مستقر، مشيراً إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) 77%.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن إطلاق مساعدات صندوق "وقفة عزة"، أنه "ليس لدينا أية حالات في العناية المركزة لكن الجائحة لم تنته".
وأكد اشتية أنه سيتم الإعلان عن إجراءات عيد الفطر السعيد يوم السبت المقبل.
يتبع..
يتبع..
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