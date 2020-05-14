اشتية: الوضع الصحي في فلسطين مستقر ونسبة التعافي من (كورونا) 77%





وأكد اشتية أنه سيتم الإعلان عن إجراءات عيد الفطر السعيد يوم السبت المقبل.



يتبع..







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الخميس: إن الوضع الصحي في فلسطين مستقر، مشيراً إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) 77%.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن إطلاق مساعدات صندوق "وقفة عزة"، أنه "ليس لدينا أية حالات في العناية المركزة لكن الجائحة لم تنته".