"الديمقراطية": اعتداء الشرطة على المواطنين في خانيونس "همجي" ويجب محاسبة المسؤولين

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبشدة، الاعتداء التي وصفته بـ "الهمجي"، لعناصر من الشرطة على المواطنين، أثناء هدم سلطة الأراضي وبلدية خانيونس لمنزل قيد الإنشاء يعود لعائلة شعث في خانيونس جنوب قطاع غزة.



ودعت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى الاحتكام للقانون في حل القضايا الخلافية بدلاً من الاعتداء على المواطنين، وإلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات سواء في إصدار الأوامر أو في التنفيذ.



وشددت الجبهة على ضرورة احترام الجميع القانون والنظام العام، ووقف التعديات من الجميع على الأراضي الحكومية والعمل على حمايتها باعتبارها ملك للشعب الفلسطيني ولا يحق لأي جهة كانت التصرف فيها.



وكانت طواقم التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي، نفذت عملية إزالة لمنزل قيد الإنشاء جنوب القطاع.



وقالت السلطة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن عملية الإزالة استهدفت منزل مقام على مساحة 200 متر من الأراضي الحكومية الواقعة في القسيمة رقم 3 قطعة 81 في منطقة موراج الشرقية، وهو عبارة عن أعمدة وحزامات خراسانية.



وأكدت أن عملية الإزالة تمت بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، وإخطار المتعدي أحمد غسان شعت، ثلاث مرات، إلا أنه رفض الإخطار، وواصل عملية البناء، ضارباً بعرض الحائط كل الإنذارات التي وجهت له.