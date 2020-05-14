حماس تعلق على عملية الدهس جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني جنوب الخليل.
وقالت الحركة في تصريح على لسان الناطق باسمها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "العمليات الفدائية للشباب الثائر في الضفة الغربية والتي كانت آخرها عملية الدهس اليوم جنوب مدينة الخليل دليل عملي على مواجهة شعبنا لمشروع الضم في الضفة الغربية".
وأضافت: أنها تأكيد واضح على جاهزيته للانخراط في المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، وتقديم مزيد من التضحيات لإفشال مخططاته ولديه القدرة على قلب برامجه ومعادلاته.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، عند مدخل بلدة بيت عوا.
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني جنوب الخليل.
وقالت الحركة في تصريح على لسان الناطق باسمها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "العمليات الفدائية للشباب الثائر في الضفة الغربية والتي كانت آخرها عملية الدهس اليوم جنوب مدينة الخليل دليل عملي على مواجهة شعبنا لمشروع الضم في الضفة الغربية".
وأضافت: أنها تأكيد واضح على جاهزيته للانخراط في المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، وتقديم مزيد من التضحيات لإفشال مخططاته ولديه القدرة على قلب برامجه ومعادلاته.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، عند مدخل بلدة بيت عوا.
وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، ذكرت أن جندياً أصيب ظهر اليوم، في عملية دهس قرب مستوطنة (نغوهوت) جنوب الخليل.
وأضافت: أن الجندي المصاب يبلغ من العمر (20 عاماً)، تم نقله إلى مستشفى "سوروكا"، وحالته بين متوسطة إلى خطيرة.
وأضافت: أن الجندي المصاب يبلغ من العمر (20 عاماً)، تم نقله إلى مستشفى "سوروكا"، وحالته بين متوسطة إلى خطيرة.
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