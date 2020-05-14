حماس تعلق على عملية الدهس جنوب الخليل

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، ذكرت أن جندياً أصيب ظهر اليوم، في عملية دهس قرب مستوطنة (نغوهوت) جنوب الخليل.



وأضافت: أن الجندي المصاب يبلغ من العمر (20 عاماً)، تم نقله إلى مستشفى "سوروكا"، وحالته بين متوسطة إلى خطيرة.



رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني جنوب الخليل.وقالت الحركة في تصريح على لسان الناطق باسمها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "العمليات الفدائية للشباب الثائر في الضفة الغربية والتي كانت آخرها عملية الدهس اليوم جنوب مدينة الخليل دليل عملي على مواجهة شعبنا لمشروع الضم في الضفة الغربية".وأضافت: أنها تأكيد واضح على جاهزيته للانخراط في المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، وتقديم مزيد من التضحيات لإفشال مخططاته ولديه القدرة على قلب برامجه ومعادلاته.قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، عند مدخل بلدة بيت عوا.