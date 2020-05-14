شؤون فلسطينية

حماس تعلق على عملية الدهس جنوب الخليل

حماس تعلق على عملية الدهس جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني جنوب الخليل.

وقالت الحركة في تصريح على لسان الناطق باسمها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "العمليات الفدائية للشباب الثائر في الضفة الغربية والتي كانت آخرها عملية الدهس اليوم جنوب مدينة الخليل دليل عملي على مواجهة شعبنا لمشروع الضم في الضفة الغربية".

وأضافت: أنها تأكيد واضح على جاهزيته للانخراط في المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، وتقديم مزيد من التضحيات لإفشال مخططاته ولديه القدرة على قلب برامجه ومعادلاته.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، عند مدخل بلدة بيت عوا.

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، ذكرت أن جندياً أصيب ظهر اليوم، في عملية دهس قرب مستوطنة (نغوهوت) جنوب الخليل.

وأضافت: أن الجندي المصاب يبلغ من العمر (20 عاماً)، تم نقله إلى مستشفى "سوروكا"، وحالته بين متوسطة إلى خطيرة.

أخبار ذات صلة

أبو الريش يتفقد مشروع مستشفى الولادة الجديد بمجمع الشفاء الطبي

أبو الريش يتفقد مشروع مستشفى الولادة الجديد بمجمع الشفاء الطبي

اشتية: الوضع الصحي في فلسطين مستقر ونسبة التعافي من (كورونا) 77%

اشتية: الوضع الصحي في فلسطين مستقر ونسبة التعافي من (كورونا) 77%

&#34;الديمقراطية&#34;: اعتداء الشرطة على المواطنين في خانيونس &#34;همجي&#34; ويجب محاسبة المسؤولين

"الديمقراطية": اعتداء الشرطة على المواطنين في خانيونس "همجي" ويجب محاسبة المسؤولين

&#34;الإعلام الحكومي&#34; بغزة يتحدث عن بدء العام الدراسي الجديد ووضع المساجد

"الإعلام الحكومي" بغزة يتحدث عن بدء العام الدراسي الجديد ووضع المساجد

الديمقراطية تدعو لسياسيات عملية لقطع الطريق على مشاريع الضم

الديمقراطية تدعو لسياسيات عملية لقطع الطريق على مشاريع الضم

&#34;الصحة&#34; بغزة: لم تُسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع ووصول مساعدات تركية

"الصحة" بغزة: لم تُسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع ووصول مساعدات تركية

&#34;حزب الشعب&#34; يدعو لاعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة مخاطر الضم

"حزب الشعب" يدعو لاعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة مخاطر الضم

&#34;الخارجية&#34;: 79 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 79 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

أبو الريش يتفقد مشروع مستشفى الولادة الجديد بمجمع الشفاء الطبي

أبو الريش يتفقد مشروع مستشفى الولادة الجديد بمجمع الشفاء الطبي

الديمقراطية تدعو لسياسيات عملية لقطع الطريق على مشاريع الضم

الديمقراطية تدعو لسياسيات عملية لقطع الطريق على مشاريع الضم

&#34;حزب الشعب&#34; يدعو لاعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة مخاطر الضم

"حزب الشعب" يدعو لاعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة مخاطر الضم

أبو بكر: رواتب الأسرى غير قابلة للمساس وعلى البنوك تحمل مسؤولياتها الوطنية

أبو بكر: رواتب الأسرى غير قابلة للمساس وعلى البنوك تحمل مسؤولياتها الوطنية

بذكرى النكبة.. &#34;الشعبية&#34; تصدر بياناً وتدعو للتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين

بذكرى النكبة.. "الشعبية" تصدر بياناً وتدعو للتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين

وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد

وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد

غزة.. طواقم الأوبئة: نحن جاهزون لتلبية النداء في كل حين

غزة.. طواقم الأوبئة: نحن جاهزون لتلبية النداء في كل حين

الحكومة توقف تمديد التأمين التلقائي للمركبات خلال فترة الطوارئ

الحكومة توقف تمديد التأمين التلقائي للمركبات خلال فترة الطوارئ

منوعات

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل &#34;البرنس&#34;

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل "البرنس"

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ&#34;صوت تُحبه جميع النساء&#34;

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ"صوت تُحبه جميع النساء"

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: &#34;لا توجد راقصة محترمة&#34;

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: "لا توجد راقصة محترمة"

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

عربي

حالتا وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

حالتا وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)

حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)

السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية تعاون عسكري مشترك بالمنظومات الأرضية

السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية تعاون عسكري مشترك بالمنظومات الأرضية

بن زايد: وصلنا لمشارف نتائج إيجابية بمواجهة (كورونا) وسنخرج من الأزمة

بن زايد: وصلنا لمشارف نتائج إيجابية بمواجهة (كورونا) وسنخرج من الأزمة