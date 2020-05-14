"الإعلام الحكومي" بغزة يتحدث عن بدء العام الدراسي الجديد ووضع المساجد

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد مركز الإعلام الحكومي بغزة اليوم الخميس، أنه سيتم في تاريخ 19 - 21 من آيار/مايو الجاري، توزيع شهادات المراحل التعليمية دون الثانوية العامة.



وأضافت في إيجازها اليومي الخاص بفيروس (كوورنا) بالقطاع، أنه في تاريخ الخامس من آب/ أغسطس، سيبدأ دوام الكوادر التعليمية، فيما سيبدأ دوام الطلاب بتاريخ الثامن من آب/أغسطس المقبل.



وتابع مركز الإعلام الحكومي: "سيتم شرح المواد التعليمية الاستدراكية للطلاب حتى تاريخ الخامس من أيلول/سبتمبر وبعدها سيبدأ شرح المناهج المقررة".



وأكد على لسان المتحدث باسمه، سلامة معروف، أن وزارة العمل شرعت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصرف مساعدات نقدية بواقع ١٠٠دولار، لعدد 1500 مستفيد من متضرري قطاع التعليم الخاص.



وأضاف: أنه ضمن إجراءات إسناد الفئات المتضررة من الجائحة بدأت وزارة النقل والمواصلات بتطبيق قرار المتابعة الحكومية بتخفيض رسوم الترخيص بنسب تتراوح بين 30-50%؜ على سيارات الديزل والعمومي.



وفيما يتعلق بالمساجد، أكد معروف، أن الأمر قيد الدراسة والتقييم المستمر طبياً وشرعياً، وهو مرتبط بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة الاحترازية المطلوبة.



وأكد المتحدث باسم مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، أن أكثر من 260 زيارة وجولة تفتيشية تقوم بها طواقم حماية المستهلك يوميا مستهدفة محال الملابس وحاجيات العيد للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري.