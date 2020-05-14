شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: لم تُسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع ووصول مساعدات تركية

"الصحة" بغزة: لم تُسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع ووصول مساعدات تركية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس إنها تتابع إجراءاتها المعتمدة في فحص وفرز وتوعية العائدين عبر معبر رفح، مؤكدة أنها أتمت نقل91 حالة مرضية مختلفة بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الصداقة، ومستشفيات الشفاء وناصر وفق إجراءات وقائية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي لمواجهة فيروس (كورونا) الجديد.

وأضاف: وزارة الصحة تتابع 1031 مستضافاً، في 13 مركز حجر صحي وجميعهم بحالة صحية جيدة، ويقوم على رعايتهم 215 كادراً طبياً وشرطياً، وخدمات أخرى على مدار الساعة.

وقال القدرة: إن مجمل إصابات فيروس (كورونا) المسجلة في قطاع غزة منذ آذار/مارس الماضي 20 حالة، وقد تعافى منها 14 حالة، ولازالت ست حالات مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة.

وشدد على أن المختبر المركزي أجرى 429 فحصاً مخبرياً منذ مطلع الأسبوع الجاري، جميع نتائجها سلبية، ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.

وأضاف القدرة: أن وزارة الصحة تستحضر الصورة المشرفة التي قدمتها الطواقم الطبية في مثل هذا اليوم قبل عامين خلال مسيرات العودة في تضميد جراح أبناء شعبنا الذين هبوا نصرة للقدس، ورفضاً للقرار الامريكي، وتؤكد أنها ستبقى خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين تحت كل الظروف.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن وزارة الصحة تتابع حجم الخطر الذي يهدد قطاع غزة جراء تفشي الوباء في المناطق المحيطة به، وتؤكد على استمرار الإجراءات الاحترازية وتعزيز  السلوك المجتمعي في مواجهة جائحة (كورونا).

وقال: وزارة الصحة تدعو المؤسسات الحكومية والمجتمعية إلى استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في منافذ خدمات الجمهور والأسواق والمحال التجارية والأماكن العامة.

وتابع: وزارة الصحة تؤكد على كافة المواطنين اتخاذ مزيد من الحذر والحرص والبقاء في البيوت أطول فترة ممكنة وتجنب الزحام والالتزام بإرشادات الوقاية الشخصية والعامة دون تراخي.

وشدد على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يشكل تهديداً مستمراً على حياة المواطنين في قطاع غزة، الذي يفتقر إلى المقومات الصحية والإنسانية ونطالب الأطراف كافة بالعمل فوراً على إنهائه.

وتابع: نؤكد أن أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وصلت مرحلة خطيرة ونطالب الجهات المعنية بالاستجابة العاجلة لتوفير المتطلبات الصحية ومواد الفحص المخبري وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة (كورونا).

وأكد القدرة وصول دفعة من المساعدات التركية أمس تتعلق بمستلزمات الوقاية و"ننتظر إرسال جهازين لفحص الفيروسات و20 ألف كت مخبري وفق الكشوف المخصصة لغزة".

وتتابع وزارة الصحة وفق القدرة، جملة المساعدات التي أرسلتها الدول والمؤسسات المانحة لمواجهة جائحة (كورونا) عبر السلطة الفلسطينية، وتؤكد عدم وصول أي منها إلى قطاع غزة حتى اللحظة.

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