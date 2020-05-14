"الخارجية": 79 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

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رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، بوجود 79 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم.وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بفيروس (كوورنا): أن هناك 1462 إصابة، و682 تعافي مشيرة إلى أنها تواصل متابعة أوضاع الطلبة المشاركين في برامج "امديست" وتأمين عودتهم قريباً.