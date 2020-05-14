شؤون فلسطينية

"الخارجية": 79 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 79 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، بوجود 79 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم.

وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بفيروس (كوورنا): أن هناك 1462 إصابة، و682 تعافي مشيرة إلى أنها تواصل متابعة أوضاع الطلبة المشاركين في برامج "امديست" وتأمين عودتهم قريباً.

يتبع..






أخبار ذات صلة

أبو الريش يتفقد مشروع مستشفى الولادة الجديد بمجمع الشفاء الطبي

أبو الريش يتفقد مشروع مستشفى الولادة الجديد بمجمع الشفاء الطبي

اشتية: الوضع الصحي في فلسطين مستقر ونسبة التعافي من (كورونا) 77%

اشتية: الوضع الصحي في فلسطين مستقر ونسبة التعافي من (كورونا) 77%

&#34;الديمقراطية&#34;: اعتداء الشرطة على المواطنين في خانيونس &#34;همجي&#34; ويجب محاسبة المسؤولين

"الديمقراطية": اعتداء الشرطة على المواطنين في خانيونس "همجي" ويجب محاسبة المسؤولين

حماس تعلق على عملية الدهس جنوب الخليل

حماس تعلق على عملية الدهس جنوب الخليل

&#34;الإعلام الحكومي&#34; بغزة يتحدث عن بدء العام الدراسي الجديد ووضع المساجد

"الإعلام الحكومي" بغزة يتحدث عن بدء العام الدراسي الجديد ووضع المساجد

الديمقراطية تدعو لسياسيات عملية لقطع الطريق على مشاريع الضم

الديمقراطية تدعو لسياسيات عملية لقطع الطريق على مشاريع الضم

&#34;الصحة&#34; بغزة: لم تُسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع ووصول مساعدات تركية

"الصحة" بغزة: لم تُسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع ووصول مساعدات تركية

&#34;حزب الشعب&#34; يدعو لاعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة مخاطر الضم

"حزب الشعب" يدعو لاعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة مخاطر الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

أبو الريش يتفقد مشروع مستشفى الولادة الجديد بمجمع الشفاء الطبي

أبو الريش يتفقد مشروع مستشفى الولادة الجديد بمجمع الشفاء الطبي

الديمقراطية تدعو لسياسيات عملية لقطع الطريق على مشاريع الضم

الديمقراطية تدعو لسياسيات عملية لقطع الطريق على مشاريع الضم

&#34;حزب الشعب&#34; يدعو لاعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة مخاطر الضم

"حزب الشعب" يدعو لاعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة مخاطر الضم

أبو بكر: رواتب الأسرى غير قابلة للمساس وعلى البنوك تحمل مسؤولياتها الوطنية

أبو بكر: رواتب الأسرى غير قابلة للمساس وعلى البنوك تحمل مسؤولياتها الوطنية

بذكرى النكبة.. &#34;الشعبية&#34; تصدر بياناً وتدعو للتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين

بذكرى النكبة.. "الشعبية" تصدر بياناً وتدعو للتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين

وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد

وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد

غزة.. طواقم الأوبئة: نحن جاهزون لتلبية النداء في كل حين

غزة.. طواقم الأوبئة: نحن جاهزون لتلبية النداء في كل حين

الحكومة توقف تمديد التأمين التلقائي للمركبات خلال فترة الطوارئ

الحكومة توقف تمديد التأمين التلقائي للمركبات خلال فترة الطوارئ

منوعات

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل &#34;البرنس&#34;

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل "البرنس"

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ&#34;صوت تُحبه جميع النساء&#34;

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ"صوت تُحبه جميع النساء"

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: &#34;لا توجد راقصة محترمة&#34;

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: "لا توجد راقصة محترمة"

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

عربي

حالتا وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

حالتا وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)

حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)

السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية تعاون عسكري مشترك بالمنظومات الأرضية

السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية تعاون عسكري مشترك بالمنظومات الأرضية

بن زايد: وصلنا لمشارف نتائج إيجابية بمواجهة (كورونا) وسنخرج من الأزمة

بن زايد: وصلنا لمشارف نتائج إيجابية بمواجهة (كورونا) وسنخرج من الأزمة