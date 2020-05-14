"الخارجية": 79 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، بوجود 79 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم.
وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بفيروس (كوورنا): أن هناك 1462 إصابة، و682 تعافي مشيرة إلى أنها تواصل متابعة أوضاع الطلبة المشاركين في برامج "امديست" وتأمين عودتهم قريباً.
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، بوجود 79 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم.
وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بفيروس (كوورنا): أن هناك 1462 إصابة، و682 تعافي مشيرة إلى أنها تواصل متابعة أوضاع الطلبة المشاركين في برامج "امديست" وتأمين عودتهم قريباً.
يتبع..
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