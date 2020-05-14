وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الثقافة: إن شعبنا الفلسطيني، لن ينسى كل تفاصيل ووقائع التهجير والتشريد، التي خلّدتها ذاكرة الأجداد والآباء في عقول وصدور وقلوب الأبناء، الذين يتوارثونها جيلاً بعد جيل.



وأضافت الثقافة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، في الذكرى الـ 72 للنكبة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شعبنا ما يزال يدفع المزيد من التضحيات من الشهداء والأسرى والمعتقلين، واستهداف خيرات ومقدرات شعبنا، وسياسة التنكيل، وهدم البيوت الممنهجة التي تمارس بإرهاب منظم، سواء من خلال عربدة قطعان المستوطنين، أو من جيش الاحتلال.



وأشارت إلى أن هذه الذكرى، تجيء وشعبنا أكثر تصميماً على الخلاص من الاحتلال، وبناء دولته على أرضه وعاصمتها القدس، وهذا القرار الذي لا رجعة عنه بمواصلة النضال وإصرار شعبنا وتمسّكه الراسخ بالثوابت الوطنية والمتمثلة بحق العودة لشعبنا ولذاكرته التي شُرّدت، واقتُلعت من بيوتها وبيّاراتها وقُراها وبلداتها ومُدنها، التي زخرت بالعطاء الثقافي والحضاري والإنساني.