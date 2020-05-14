شاهد: إصابة جندي بعملية دهس جنوب الخليل ومصادر إسرائيلية تتحدث عن استشهاد المنفذ

وأضافت: أن الجندي المصاب يبلغ من العمر (20 عاماً)، تم نقله إلى مستشفى "سوروكا"، وحالته بين متوسطة إلى خطيرة.





وتحدثت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن منفذ عملية الدهس تمت "تصفيته".





يتبع..







وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال: إن تقارير وردت عن عملية دهس بالقرب من مستوطنة (نغوهوت) في منطقة الخليل.في السياق قالت قناة (سكاي نيوز): إن الجيش الإسرائيلي، أطلق النار على سائق سيارة فلسطيني قرب الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس أصيب فيها جندي إسرائيلي.