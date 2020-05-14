حالتا وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، 698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بهذا الفيروس، في البلاد، وصل إلى 21,084.



كما تم تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا)، وليرتفع إجمالي الوفيات إلى 208 حالات وفاة، منذ أن تفشى الفيروس في البلاد.



وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد على ضرورة التحلي بالصبر في مواجهة بلاء (كورونا)، مضيفاً: "إننا وصلنا إلى مشارف نتائج إيجابية، وسنخرج من هذه الأزمة".