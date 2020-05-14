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حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)

حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)
الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)
رام الله - دنيا الوطن
أكد وليد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)، أن والده بصحة جيدة، موضحًا أن كل ما نشر عن وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيح.

وأشار هاشم القماش، مساعد (طبيب الغلابة)، إلى أن صحة الدكتور مشالي جيدة، وكل ما نشر عبارة عن شائعات مغرضة، ولفت إلى أنه واصل عمله مساء الأربعاء، وعاد إلى منزله في شارع البحر بطنطا، وذلك وفق (المصري اليوم). 

كان عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، قد أعلنت وفاة الدكتور مشالى، وهو الخبر الذي لاقى انتشارًا واسعًا.

فمن هو طبيب الغلابة ولِمَ اشتهر مؤخراً؟ 

بعد ظهوره في برنامج "قلبي اطمأن" ورفضه المساعدات التي عرضها عليه "غيث" مقدم البرنامج، اكتسح الطبيب المصري محمد مشالي، الملقب بـ "طبيب الغلابة"، وسائل التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث، لمعرفة مزيد من المعلومات عنه، فمن هو "طبيب الغلابة".

ولد الدكتور محمد عبد الغفار مشالي في محافظة البحيرة في عام 1944 لأب يعمل مدرساً، وانتقل الوالد إلى محافظة الغريبة، واستقرت الأسرة هناك، وتخرج من كلية طب القصر العيني في القاهرة عام 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة المصرية في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية إخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكراً وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد، تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.

لسنوات طويلة، خصص د. مشالي قيمة للكشف في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت أخيراً لتصل إلى 10 جنيهات، وكثيراً ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان.

وتقديراً لجهوده أطلقت محافظة الغربية، اسمه على أحد الشوارع في طنطا، وذلك بعد أن طالب سكان المحافظة بتكريمه. 

 

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