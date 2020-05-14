دولي

اليابان تبدأ باستخدام عقار شركة أمريكية لعلاج (كورونا)

اليابان تبدأ باستخدام عقار شركة أمريكية لعلاج (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بدأت اليابان، استخدام عقار (ريمديسيفير) من إنتاج شركة (جيلياد ساينسز) الأمريكية في علاج المرضى، الذين تظهر عليهم أعراض شديدة لمرض (كوفيد- 19).

يأتي ذلك بعد أيام من منح العقار موافقة عاجلة في إطار المساعي لكبح انتشار فيروس (كورونا).

وقال المسؤول بوزارة الصحة اليابانية، ياسويوكي ساهارا في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس: إنه يجري توزيع العقار على مستشفيات اليابان منذ 11 أيار/ مايو، حيث يستخدم لعلاج المرضى في وحدات الرعاية المركزة أو من يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأضاف: أن كمية عقار (ريمديسيفير) التي تسلمتها بلاده من شركة الأدوية، ليست من المعلومات الوارد الإفصاح عنها، وإن الإمدادات العالمية "محدودة جداً".

وتعهدت (جيلياد)، ومقرها كاليفورنيا، بالتبرع بأول مليون ونصف المليون جرعة من (ريمديسيفير). 

وقال متحدث باسم الشركة: إن جزءاً من هذه الكمية مُنح للحكومة اليابانية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت اليابان وافقت في السابع من أيار/ مايو على (ريمديسيفير) ليصبح أول دواء مصرح باستخدامه في البلاد؛ لعلاج مرض (كوفيد- 19)، وتوصلت إلى هذا القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم شركة (جيلياد) طلباً للحصول على موافقة سريعة عليه.

وسجلت اليابان نحو 16 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) و687 وفاة، وهو ما يقل كثيراً عن العديد من الدول الصناعية. 

ويزداد الاهتمام بالعقار على مستوى العالم، إذ لم يحصل أي علاج آخر على تصريح باستخدامه. 

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية في الأول من أيار/ مايو على الاستخدام الطارئ للعقار، الذي يتم إعطاؤه للمرضى بالحقن الوريدي.

وتقول جيلياد: إن العقار أدى لنتائج أفضل بين المصابين بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، وقدمت بيانات تشير إلى أن مفعوله يكون أفضل عند استخدامه في المراحل المبكرة للعدوى.

ولم ينجح (ريمديسيفير) من قبل كعلاج لـ (إيبولا) وقد جرى تصميمه بحيث يمنع بعض الفيروسات من نسخ نفسها داخل الخلايا المصابة.

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