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غزة.. طواقم الأوبئة: نحن جاهزون لتلبية النداء في كل حين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
(عندما ينادينا الواجب لا نستطيع التقصير)، و(جاهزون للعمل في كل وقت) هذا ما قاله مسئول ملف المعابر أخصائي الأوبئة الدكتور غسان وهبة، (52 عاماً)، والذي يعمل ضمن طاقم الطب الوقائي لوزارة الصحة بقطاع غزة.

وأضاف وهبة: "نحن نعمل كفرق طبي متكامل، وطبيعة عملنا هي الحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير الأمن الصحي لهم، لافتاً إلى العمل المتواصل على مدار الساعة، خلال الثلاثة أيام التي تم فيها فتح (معبر رفح) لاستقبال القادمين، وقياس الحرارة لهم عن بعد، بحيث يتم التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها، وتحويلها إلى مراكز العزل، حتى يتم سحب العينات، والتأكد من سلامتهم".

وأشار إلى أنه يتم فرز الحالات، حيث التعامل مع الحالات كل حسب حاجته، فالحالات المرضية، يتم تحويلها بالتعاون مع فريق الأمن إلى مستشفى؛ لمتابعة تلقي العلاج والإشراف الصحي عليها، وأما العائلات فيتم توزيعهم بشكل يتلاءم مع وجودهم كأسرة واحدة، وكذلك في حال وجود إناث، يتم توفير مكان ملائم لحجرهم الصحي، مشيراً إلى تثقيف القادمين ثقافة كاملة لحماية أنفسهم من فيروس (كورونا).

ولفت وهبة إلى أنه يتم ارتداء اللباس الكامل الواقي، والذي يتسبب بمعاناة كبيرة لهم، وخاصة في شهر رمضان الفضيل، والذي تمتد فترة ارتدائه لساعات طويلة ومتأخرة، تقترب من ساعات الفجر أحياناً في انتظار حالة تتأخر في الجانب الآخر من المعبر؛ ليتم متابعتها.

وقال رئيس قسم الأوبئة في دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، د. نضال غنيم: إن الطاقم الطبي في دائرة الطب الوقائي، يعمل على مدار الساعة، وقد تم تقسيمهم للعمل كفرق موزعة على جميع محافظات قطاع غزة لسحب العينات من البيوت، ومن مراكز الحجر الصحي، سواء في المدارس أو الفنادق أو مستشفيات العزل، وذلك حسب البروتوكولات المتبعة، والذي يتطلب الحرص الزائد والدقة، أثناء سحب العينات، والتي تتم عن طريق الأنف حتى وصولها لطرف الحنجرة، والتي تحتاج إلى مهارة وخبرة في سحبها.

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