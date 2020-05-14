عاجل

  • "الخارجية": متابعة أوضاع الطلبة المشاركين في برامج "امديست" وتأمين عودتهم قريباً

  • "الخارجية": 79 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و1462 إصابة و682 تعافي بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: النكبة الفلسطينية يجب أن تُذكر العالم بأصل الإرهاب في المنطقة

تيسير خالد: النكبة الفلسطينية يجب أن تُذكر العالم بأصل الإرهاب في المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة، التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 بأن احداثها يجب ان تذكر العالم بأصل الارهاب في المنطقة وذلك في ضوء المجازر التي ارتكبتها  قوات الهجاناه وغيرها من منظمات الارهاب اليهودي في فلسطين والتي دفعت مئات الاف الفلسطينيين الى الهجرة واللجوء حفاظا على الحياة من خطر كان يهددها بسلسلة من الاعمال الاجرامية والارهابية التي رافقت قيام دولة اسرائيل. 

وأضاف أن منظمات ارهابية يهودية ارتكبت سلسلة من الأعمال الوحشية كان اكثرها دموية تلك التي ارتكبتها في التاسع من نيسان/ أبريل 1948 في قرية دير ياسين، حين اقتحمت منظمات الأرغون تسفاي لئومي (المنظمة القومية العسكرية) (اتسل) و(ليحي) التي تعرف وفق السجلات البريطانية باسم (شتيرن)، و(الهاغاناه)، الذراع المسلح الرئيسي للحركة الصهيونية، والوكالة اليهودية تلك القرية وأمعنت إجراماً وقتلاُ بالسكان المدنيين الآمنين، ترتب عليه استشهاد نحو 350 مواطناً من سكان القرية، قُتلوا بدم بارد، بعد أن استهدفت تلك الجماعات اليهودية القرية الواقعة غرب مدينة القدس المحتلة.

وكانت تلك المجزرة الرهيبة عاملاً مؤثراً في هجرة ولجوء الفلسطينيين من مناطقهم إلى مناطق أُخرى من فلسطين والبلدان العربية المجاورة، بفعل حالات الرعب التي اجتاحت فلسطين في ذلك الوقت نتيجة تلك الأعمال الإرهابية الوحشية.

وأعاد إلى الذاكرة شهادات تؤكد وقوع تلك الجرائم الوحشية كشهادة رئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي في فلسطين آنذاك السيد جاك رينيه، وزعيم حيروت في حينه مناحيم بيغين، ورئيس وزراء اسرائيل لاحقاً، وخليفته في قيادة إسرائيل اسحق شامير، حيث أكد الصليب الأحمر في تقريره الى الامم المتحدة ان القوات اليهودية، ارتكبت مذبحة مروعة راح ضحيتها أكثر من (254) إنساناً بريئاً من أصل 400 شخص كانوا في القرية، فيما علق مناحيم بيغن على تلك الجريمة الوحشية، قائلاً بأن دعاية العدو حاولت أن تلطخ أسماءنا، ولكنها في النتيجة ساعدتنا، فلقد طغى الذعر على العرب، بدون دير ياسين ما كان ممكناً لإسرائيل أن تظهر إلى الوجود، ومثله ادعى كذلك اسحق شامير، الذي وصف ذلك العمل الوحشي بأنه كان واجباً إنسانياً.

ودعا قادة إسرائيل إلى النظر في مرآة تاريخ قيام دولتهم، وتحداهم أن يفتحوا أرشيفات الدولة؛ ليعرفوا ويعرف العالم، بأن ممارسات تلك المنظمات العسكرية وشبه العسكرية، التي بنتها الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية في فلسطين، كانت أصل الإرهاب في المنطقة، وبأن الهجرة والنكبة الفلسطينية، ما كان يمكن أن تقع وتشرد مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين من ديارهم لو لم تنفذ تلك المنظمات جرائمها الوحشية بتخطيط وتصميم وإصرار على ممارسة سياسة تطهير عرقي على نطاق واسع.

أخبار ذات صلة

أبو بكر: رواتب الأسرى غير قابلة للمساس وعلى البنوك تحمل مسؤولياتها الوطنية

أبو بكر: رواتب الأسرى غير قابلة للمساس وعلى البنوك تحمل مسؤولياتها الوطنية

بذكرى النكبة.. &#34;الشعبية&#34; تصدر بياناً وتدعو للتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين

بذكرى النكبة.. "الشعبية" تصدر بياناً وتدعو للتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين

وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد

وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد

شاهد: إصابة جندي بعملية دهس جنوب الخليل ومصادر إسرائيلية تتحدث عن استشهاد المنفذ

شاهد: إصابة جندي بعملية دهس جنوب الخليل ومصادر إسرائيلية تتحدث عن استشهاد المنفذ

غزة.. طواقم الأوبئة: نحن جاهزون لتلبية النداء في كل حين

غزة.. طواقم الأوبئة: نحن جاهزون لتلبية النداء في كل حين

الحكومة توقف تمديد التأمين التلقائي للمركبات خلال فترة الطوارئ

الحكومة توقف تمديد التأمين التلقائي للمركبات خلال فترة الطوارئ

غزة: مستشفى الولادة بالشفاء يتخذ جملة إجراءات وقائية لحماية الأمهات ومواليدهن

غزة: مستشفى الولادة بالشفاء يتخذ جملة إجراءات وقائية لحماية الأمهات ومواليدهن

الأسير سامي جنازرة مُضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي

الأسير سامي جنازرة مُضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

بذكرى النكبة.. &#34;الشعبية&#34; تصدر بياناً وتدعو للتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين

بذكرى النكبة.. "الشعبية" تصدر بياناً وتدعو للتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين

وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد

وزارة الثقافة: شعبنا لن ينسى وقائع التهجير والتشريد

غزة.. طواقم الأوبئة: نحن جاهزون لتلبية النداء في كل حين

غزة.. طواقم الأوبئة: نحن جاهزون لتلبية النداء في كل حين

الحكومة توقف تمديد التأمين التلقائي للمركبات خلال فترة الطوارئ

الحكومة توقف تمديد التأمين التلقائي للمركبات خلال فترة الطوارئ

تيسير خالد: النكبة الفلسطينية يجب أن تُذكر العالم بأصل الإرهاب في المنطقة

تيسير خالد: النكبة الفلسطينية يجب أن تُذكر العالم بأصل الإرهاب في المنطقة

غزة: مستشفى الولادة بالشفاء يتخذ جملة إجراءات وقائية لحماية الأمهات ومواليدهن

غزة: مستشفى الولادة بالشفاء يتخذ جملة إجراءات وقائية لحماية الأمهات ومواليدهن

الأسير سامي جنازرة مُضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي

الأسير سامي جنازرة مُضرب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي

أحمد صبح: تحرك جدي لاستخدام السيادة الفلسطينية والجغرافية لمواجهة كافة التحديات الإسرائيلية

أحمد صبح: تحرك جدي لاستخدام السيادة الفلسطينية والجغرافية لمواجهة كافة التحديات الإسرائيلية

منوعات

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل &#34;البرنس&#34;

تسريب فيديو يكشف مشهد انتقام محمد رمضان من إخوته في مسلسل "البرنس"

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ&#34;صوت تُحبه جميع النساء&#34;

ممثلة بحرينية تستفز الجمهور بـ"صوت تُحبه جميع النساء"

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: &#34;لا توجد راقصة محترمة&#34;

تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: "لا توجد راقصة محترمة"

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

هنا الزاهد تنافس نجمات العالم بجمال وجهها.. هل تكون ضمن الـ100 الأجمل؟

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

عربي

حالتا وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

حالتا وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)

حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)

السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية تعاون عسكري مشترك بالمنظومات الأرضية

السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية تعاون عسكري مشترك بالمنظومات الأرضية

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي