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غزة: مستشفى الولادة بالشفاء يتخذ جملة إجراءات وقائية لحماية الأمهات ومواليدهن

غزة: مستشفى الولادة بالشفاء يتخذ جملة إجراءات وقائية لحماية الأمهات ومواليدهن
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير مستشفى الولادة، بمجمع الشفاء الطبي، الدكتور هاني مهدي، على استمرار عمل الطاقم الطبي في مستشفى الولادة ضمن نظام الطوارئ، ولا يمكن تقليص العمل في ظل أي ظرف كان، مشيراً إلى أن عدد حالات الولادة الآمنة، خلال شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي 2020، بلغت (638) حالة ولادة، فيما بلغ عدد الولادات القيصرية (266) ولادة.

وأوضح مهدي، أنه رغم التقليص في إجراء العمليات النسائية إلا أنه تم إجراء (17) عملية كبرى، استئصال رحم، نتيجة الإصابة بالأورام، كما تم إجراء (184) عملية صغرى عاجلة، منها: عمليات تنظيفات، وعمليات غرزة لعنق الرحم.

ولفت مهدي إلى اتباع الإجراءات الوقاية والسلامة في ظل إجراءات الوقاية التي اتخذتها وزارة الصحة؛ لتحصين المجتمع من الإصابة بفيروس (كورونا)، وذلك بالتزام الطواقم الطبية ارتداء اللباس الواقي، لحماية أنفسهم، وحماية الأمهات ومواليدهن، مشيراً إلى التعاون التام مع قسم الباطنة، الذي يترأسه الدكتور محمد زقوت، في المجمع، ضمن بروتوكول واضح للعمل في حال وجود حالات مشتبه بإصابتها، يتم الاتصال المباشر بهم مع توفير طبيب مختص وطاقم طبي متكامل؛ للتعامل مع الحالة والتأكد من خلوها من الإصابة بالوباء.

وأشار إلى أن المستشفى، اتخذ جملة من الإجراءات الاحترازية ضمن إجراءات الوقاية من وباء (كورونا) بتجهيز غرفة عزل للولادة، وغرفة عمليات كاملة مجهزة، وتدريب الطاقم الطبي على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها، والحالات المصابة من خلال لجنة (كورونا) في المجمع.

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