روسيا: إصابات (كورونا) اليومية أقل من 10 آلاف لأول مرة منذ أسبوعين



كما توفى 93 شخصاً مصاباً بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 2305 حالات وفاة.



وتماثل 5527 مريضاً للشفاء من (كورونا) في روسيا خلال اليوم الأخير وحده، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 53530 شخصاً.



رام الله - دنيا الوطنلأول مرة منذ 12 يوماً، سجلت روسيا اليوم الخميس، ارتفاعاً بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد في البلاد، في تقريرها اليومي، تسجيل 9974 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة به إلى 252245.