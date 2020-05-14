أسوأ حصيلة تسجلها إسبانيا منذ نحو أسبوع بشأن الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسبانيا اليوم الخميس، 217 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة الماضية.



وهذه الإحصائية تحدث للمرة الأولى منذ الثامن من أيار/ مايو الجاري، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 27321، وفق ما ذكرت وزارة الصحة في البلاد.



وزاد إجمالي الإصابات إلى 229540 يوم الخميس، بعد أن تم تسجيل 506 إصابات جديدة بالفيروس الفتاك.