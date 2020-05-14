انخفاض مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل

بلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، في إسرائيل، حتى ظهر اليوم الخميس، 16567.



ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد الوفيات هو 264 حالة، بينما هناك 62 وصفت حالتهم بخطيرة، ولا يزال 52 مريضاً يستعينون بجهاز التنفس الاصطناعي.



وأضافت: تماثل 12364 من المرضى للشفاء، علماً بأن عدد المرضى حالياً يبلغ 3939.



رام الله - دنيا الوطن