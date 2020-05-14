انخفاض مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، في إسرائيل، حتى ظهر اليوم الخميس، 16567.
ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد الوفيات هو 264 حالة، بينما هناك 62 وصفت حالتهم بخطيرة، ولا يزال 52 مريضاً يستعينون بجهاز التنفس الاصطناعي.
وأضافت: تماثل 12364 من المرضى للشفاء، علماً بأن عدد المرضى حالياً يبلغ 3939.
ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد الوفيات هو 264 حالة، بينما هناك 62 وصفت حالتهم بخطيرة، ولا يزال 52 مريضاً يستعينون بجهاز التنفس الاصطناعي.
وأضافت: تماثل 12364 من المرضى للشفاء، علماً بأن عدد المرضى حالياً يبلغ 3939.
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