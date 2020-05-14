دولي

انخفاض مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل

انخفاض مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، في إسرائيل، حتى ظهر اليوم الخميس، 16567.

ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد الوفيات هو 264 حالة، بينما هناك 62 وصفت حالتهم بخطيرة، ولا يزال 52 مريضاً يستعينون بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأضافت: تماثل 12364 من المرضى للشفاء، علماً بأن عدد المرضى حالياً يبلغ 3939.

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