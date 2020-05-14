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شؤون فلسطينية

أحمد صبح: تحرك جدي لاستخدام السيادة الفلسطينية والجغرافية لمواجهة كافة التحديات الإسرائيلية

أحمد صبح: تحرك جدي لاستخدام السيادة الفلسطينية والجغرافية لمواجهة كافة التحديات الإسرائيلية
رئيس اللجنة السياسية في المجلس الثوري لحركة فتح أحمد صبح
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس الثوري لحركة (فتح) أحمد صبح، على تواصل لقاءات رؤساء اللجان وأعضاء المجلس الثوري مع رئيس الوزراء محمد اشتية، بهدف الاطلاع على صورة آخر التطورات، والمشهد السياسي.

وقال صبح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، إنه جرى خلال اللقاء يوم أمس، تقديم عرض واف من قبل رئيس الوزراء في كيفية مواجهة الحكومة لجائحة (كورونا) وكيف يمكن تطوير الأداء الشعبي بمواجهة هذا فيروس ونقلها إلى المشهد السياسي إلى جانب التحدي الكبير الذي يوجه القضية الفلسطينية من المؤامرات والمخططات الاحتلالية المتعلقة بموضوع الضم.

وأضاف صبح، أنه تم تقديم مجموعة من الأفكار والاقتراحات حول الأداء الميداني، ودعم صمود أهلنا، إضافة إلى أفكار سياسية لاجتماع القيادة السبت المقبل، وتعزيز العمل السياسي.

كما أكد صبح خلال الاجتماع، على ضرورة أن يكون هناك تحركاً جدياً في موضوع استخدام السيادة الفلسطينية والجغرافية، لمواجهة كافة التحديات، وانعكاس ذلك على الوضع الاقليمي والتنسيق العالي المهم في تحركنا لمواجهة الحكومة  الاسرائيلية.

هذا وأكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس الثوري لحركة (فتح)، أن النكبة لا تزال العنوان الذي نسعى لإنهاء نتائجه وتداعياته، وهي تجديد لذكرى صمود أبناء شعبنا في الوطن والشتات حتى زوال الاحتلال.

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