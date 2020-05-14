الصين تؤكد على التعاون مع كندا في تطوير أدوية ولقاحات لمحاربة مرض "كوفيد-19"

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رام الله - دنيا الوطن

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الأربعاء)، إن الصين تجري تعاونا دوليا نشطا مع دول العالم، ومن بينها كندا، في تطوير أدوية ولقاحات لمحاربة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



وقد أدلى المتحدث تشاو لي جيان بهذه التصريحات في بيان صحفي دوري في بكين عندما طلب منه التعليق على تقارير إعلامية تفيد بأن مجلس البحث الوطني الكندي ذكر يوم الثلاثاء أن كندا تتعاون مع شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية لتمهيد الطريق لتجارب مستقبلية على لقاحات مرشحة في كندا. وسوف تقدم الشركة الصينية طلبات لإجراء تجارب سريرية للصحة الكندية.



وعلق تشاو على التعاون في مجال الصحة بين الصين وكندا، قائلا إن الجانبين يقدمان دعما ومساعدة متبادلين منذ تفشي المرض. "وتم شحن 32 طنا من الإمدادات الطبية التي تبرعت بها الحكومة الصينية إلى كندا، ونقدم مساعدة فعالة ومناسبة للجانب الكندي لشراء إمدادات طبية هنا".



قال تشاو إن الفيروس لا يعرف حدودا ويمثل تحديا مشتركا أمام البشرية كلها، مضيفا أن تطوير اللقاح ضروري للوقاية من المرض والسيطرة عليه وأساسي لنجاح الحرب على المرض.



واستطرد تشاو أن الصين تجري تعاونا دوليا نشطا مع دول العالم، ومن بينها كندا، في تطوير الأدوية واللقاحات ومستعدة للعمل مع كندا والمجتمع الدولي في تعجيل تطوير وإنتاج مواد طبية لعلاج المرض، للإسهام في حماية أمن الصحة العامة ومحاربة المرض عالميا.