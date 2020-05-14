"هيئة العودة": يجب إطلاق العنان للمقاومة بالضفة ونقل مسيرات العودة على امتداد الوطن





وشددت الهيئة على ضرورة التحلل من اتفاقات أوسلو، والتنسيق الأمني، ويجب إطلاق العنان للمقاومة في الضفة، ونقل مسيرات العودة على امتداد الوطن؛ للتصدى للجنود والمستوطنين.





وأكدت، أنه يجب تعزيز صمود أبناء شعبنا في مدينة القدس، خاصة، وباقي أماكن التواجد الفلسطيني، رافضة كل أشكال التطبيع مع (الكيان الصهيوني) واعتبارها طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنطالبت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، ومواجهة الصفقة، اليوم الخميس، الأمم المتحدة، بتنفيذ قراراتها المتعلقة بفلسطين.وأكدت خلال مؤتمر صحفي بذكرى النكبة 72، على ضرورة إنهاء الانقسام، من خلال دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي تم الاتفاق عليه في القاهرة عام 2011 للتصدى لمشاريع الاحتلال، وعلى رأسها (صفقة القرن).