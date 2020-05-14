قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين بشبهة قتل الجندي الإسرائيلي قي يعبد





وبحسب الموقع، يعتقد المسؤولون الأمنيون، أن أحدهم هو المنفذ الذي ألقى بالحجر، لكنهم يزعمون أنه من الصعب تحديد مشتبه به رئيس لأنهم أفراد من نفس العائلة، وعند هذه النقطة، ينكرون أي صلة بالهجوم.





يشار إلى أن عميت بن يغئال، مقاتل برتبة رقيب أول، قُتل قبل يومين خلال عملية لـ (جولاني) دخلت قرية يعبد للقيام باعتقالات، وبعد دقائق من انتهاء الاعتقال الأول، بدأت القوة في تنظيم خروج المشاة من القرية إلى نقطة التجمع، وعند نقطة معينة، ألقى فلسطيني حجرًا كبيرًا على وجه يغئال؛ فقتله على الفور.

رام الله - دنيا الوطنذكر موقع (والا) الإسرائيلي، أن تقديرات في الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أنه تم اعتقال العديد المشتبه بهم بقتل الجندي في (سييرت جولاني) عميت بن يغئال، في قرية يعبد بالقرب من جنين، لكنهم وبعد التحقيق معهم، ينكرون أي صلة بالهجوم.