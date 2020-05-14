التعليم تُعلن موعد تسليم شهادات نهاية العام الدراسي



وفيما يتعلق ببدء برنامج التمكين المعرفي ونهايته، أوضح صالح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أنه يتم تدوّينها في الشهادة المدرسية لجميع طلبة الصفوف من الأول حتى الصف الحادي عشر، على أن يعود الطلبة والمعلمون إلى مدارسهم، وصفوفهم في العام الدراسي2019- 2020 اعتباراً من الرابع من آب/ أغسطس المقبل، حتى الثالث من أيلول/ سبتمبر للالتحاق ببرنامج التمكين المعرفي.







رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة التربية والتعليم، بصري صالح: إن موعد تسليم الشهادات المدرسية في نهاية العام الدراسي، سيكون يوم الخميس الموافق 21 من أيار/ مايو الجاري، وفق الإجراءات والتعليمات الصحية، فيما سيبدأ العام الدراسي الجديد، يوم الأحد 6/9/2020.