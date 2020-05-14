وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل خمس حالات شفاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، فيما سجلت خمس حالات شفاء، في مدينة القدس.



وأضافت د. الكيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات تستقر عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.



وارتفعت عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا إلى 44383 فحصاً، من جميع المحافظات الفلسطينية.



وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 118 حالة، منها 55 في مدينة القدس و17 في ضواحي القدس، و13 في محافظة رام الله والبيرة، 24 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، 1 في محافظة طولكرم، و6 حالات في المحافظات الجنوبية.



وأدخلت 595 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 12436.



وأوضحت وزيرة الصحة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.