إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في اليامون غرب جنين

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت، اليوم الخميس في بلدة اليامون غرب جنين.





وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل في حارة اللبدي، عرف من أصحابها منازل أبناء محمد صابر اللبدي، وأبو راقي حوشية، حيث حطم الجنود الأبواب، وعبثوا بمحتويات المنازل، واستجوبوا أهلها.

رام الله - دنيا الوطنواندلعت مواجهات في البلدة، حيث أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات بالاختناق، خاصة في منطقتي اللبدي والسعودي، عولجت ميدانياً.