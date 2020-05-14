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شؤون فلسطينية

تفاصيل ملفات اجتماع تنفيذية المنظمة بالرئيس عباس مساء اليوم

تفاصيل ملفات اجتماع تنفيذية المنظمة بالرئيس عباس مساء اليوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن اجتماع اللجنة التنفيذية، مساء اليوم الخميس، سيبحث تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وقرار الضم الذي اعتبره بدأ بالفعل بالحرم الإبراهيمي.

وأوضح عريقات، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الاجتماع يعتبر تمهيداً لاجتماع القيادة الموسع السبت المقبل، الذي ستشكل خلاله كلمة الرئيس محمود عباس، نقطة عبور لمرحلة سياسية جديدة.

وشدد عريقات على أن دولة الاحتلال، إذا ما أقدمت على تنفيذ الضم، فإنها تلغي كل الاتفاقيات الموقعة، متهماً واشنطن بفرض الإملاءات وتغيير الحقائق على الأرض.

وتعقيباً على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غداً الجمعة، قال عريقات: إنه تم التواصل مع وزراء خارجية الاتحاد بشأن قرار الضم، مطالباً بإجراءات عقابية ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.

ودعا عريقات، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67، داعياً إلى تأييد ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد جوزيف بوريل، الذي طالب باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، التي وصل الميزان التجاري بينها، وبين الاتحاد الأوروبي إلى 27 مليار دولار سنوياً.

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