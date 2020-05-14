شؤون فلسطينية

الشعبية ستشارك في اجتماع القيادة السبت.. وهذه مطالبها

الشعبية ستشارك في اجتماع القيادة السبت.. وهذه مطالبها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، تلقيها دعوة للمشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية المزمع عقده يوم السبت المقبل، وعلى أنها ستشارك فيه انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، ومن الحاجة إلى أوسع حوار واصطفاف وطني في هذه اللحظة لمواجهة مخطط الضم المتواصل، والذي شجعت عليه وباركته الإدارة الأمريكية، بتصريحات وزير خارجيتها بالأمس، وسفيرها لدى دولة الكيان، عدا عن مسؤولين أمريكيين آخرين.

وأضاف الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" إنها تدرك أن خطوة الضم المزمعة لــ 30% من أراضي الضفة، تأتي في سياق استكمال المشروع الاستعماري الإسرائيلي، على كامل الأرض الفلسطينية، وعلى حساب شعبنا وحقوقه فيها". 

وأكدت الجبهة، أنها ستطالب في الاجتماع القيادي يوم السبت، بعدم تكرار خطاب التهديد والوعيد وتشكيل اللجان لبحث ما هو مطلوب من رد، لأن تكرار ذات الأمر في أكثر من مناسبة، ودون تنفيذ، لم يردع دولة الكيان عن الاستمرار في نهب الأرض وتعميق مشروعها الاستعماري، وأضعف من ثقة شعبنا بوجود إرادة لتنفيذ ما تتوعّد به القيادة.

وستطالب أيضًا بالإقدام فورًا على سحب الاعتراف بدولة الكيان، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالفكاك من اتفاق أوسلو، وما ترتب عليه من التزامات سياسية وأمنية واقتصادية، والبدء فورًا بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، وبالاستناد إلى اتفاقات المصالحة، لإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة وطنية تعددية، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية، وفي القلب منها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، تعزز من مكانة المنظمة، وصفتها التمثيلية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، وتقود نضالنا بالاستناد إلى برنامج وطني تحرري متوافق عليه.

وختمت الجبهة، بدعوتها لكل القوى التي وجهت لها الدعوة بأن تشارك في اجتماع يوم السبت، لأن المسؤولية الوطنية والتاريخية، تقتضي منّا جميعًا العمل على وحدة الموقف في هذه اللحظة، والتي تتزايد إمكانية وفرص تحقيقه من خلال الحوار والمشاركة والمساهمة في تصحيح المسار، والتقرير بما هو مطلوب.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: الاحتلال ينفذ سياسة عقاب جماعية بحق المواطنين في بلدة يعبد

نادي الأسير: الاحتلال ينفذ سياسة عقاب جماعية بحق المواطنين في بلدة يعبد

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل خمس حالات شفاء

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل خمس حالات شفاء

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في اليامون غرب جنين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في اليامون غرب جنين

المطران حنا: بذكرى النكبة الفلسطينية نقول إن حلم العودة لا يُفارق اللاجئين

المطران حنا: بذكرى النكبة الفلسطينية نقول إن حلم العودة لا يُفارق اللاجئين

شاهد: ما معنى فرض حالة الطوارئ في فلسطين؟

شاهد: ما معنى فرض حالة الطوارئ في فلسطين؟

وزارة الاقتصاد الوطني تُعلن عن تقديم منح لدعم النساء بالقطاع الزراعي

وزارة الاقتصاد الوطني تُعلن عن تقديم منح لدعم النساء بالقطاع الزراعي

اشتية: الضم يُنهي حل الدولتين ويُشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة

اشتية: الضم يُنهي حل الدولتين ويُشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة

الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية بالسويد

الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية بالسويد

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في اليامون غرب جنين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في اليامون غرب جنين

المطران حنا: بذكرى النكبة الفلسطينية نقول إن حلم العودة لا يُفارق اللاجئين

المطران حنا: بذكرى النكبة الفلسطينية نقول إن حلم العودة لا يُفارق اللاجئين

وزارة الاقتصاد الوطني تُعلن عن تقديم منح لدعم النساء بالقطاع الزراعي

وزارة الاقتصاد الوطني تُعلن عن تقديم منح لدعم النساء بالقطاع الزراعي

صور: سلطة الأراضي تزيل منزلا مقاما على أراضي حكومية برفح

صور: سلطة الأراضي تزيل منزلا مقاما على أراضي حكومية برفح

قوات الاحتلال تستولي على ثلاث خيام شمال أريحا

قوات الاحتلال تستولي على ثلاث خيام شمال أريحا

الأسيران مصباح والعارضة من مخيم جنين وعرابة يدخلان أعواماً جديدة بالأسر

الأسيران مصباح والعارضة من مخيم جنين وعرابة يدخلان أعواماً جديدة بالأسر

المجلس الوطني يدعو برلمانات العالم للعمل مع حكوماتها لفرض عقوبات على الاحتلال

المجلس الوطني يدعو برلمانات العالم للعمل مع حكوماتها لفرض عقوبات على الاحتلال

أبو هولي: القيادة ستقف سداً منيعاً لحماية حق العودة والحفاظ على الثوابت

أبو هولي: القيادة ستقف سداً منيعاً لحماية حق العودة والحفاظ على الثوابت

منوعات

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

مُعجبة تُحرج نادين نجيم بسبب شكلها بالحجاب

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

أول صورة واضحة لحبيب نادين الراسي

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

لماذا غير رامز قانون المقلب وخرج من صورة رضا عبدالعال؟

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

عماد فراجين: الحكومة الفلسطينية ضغطت لحذف حلقة اشتية من مسلسلي

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

منة عرفة تحسم علاقتها بالطبيب علي غزلان

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

ابنة سلافة معمار أصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

زميلة ياسمين صبري تنشر صورة نادرة لها من المدرسة لتكشف شكلها الحقيقي

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

&#34;مريم&#34;.. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

"مريم".. الطفلة التي أبكت مصر تكشف سبب بكائها: لم يكن تمثيل فقط

عربي

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

تونس: وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

السعودية: ابتكار كمامة تزوّد مرتديها بالدواء وتقي من المكروبات

السعودية: ابتكار كمامة تزوّد مرتديها بالدواء وتقي من المكروبات

مصر: إصابة 19 بين الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا

مصر: إصابة 19 بين الفريق الطبي بمستشفى المطرية بكورونا

63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة (كورونا) بجدية

63% من الأردنيين لا يأخذون خطورة (كورونا) بجدية