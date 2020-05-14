شاهد: ما معنى فرض حالة الطوارئ في فلسطين؟
رام الله - دنيا الوطن
نشرت (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان)، اليوم الخميس، فيديو بعنوان (ما هي حالة الطوارئ؟)، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حالة الطوارئ، بهدف مكافحة انتشار وباء (کورونا) بتاريخ 5 آذار/ مارس 2020.
وأوضحت الهيئة من خلال الفيديو: تعريف حالة الطوارئ، وشروطها، وأبرز الحقوق التي تقيدها وفق التزامات فلسطين
بموجب القانون الدولي والفلسطيني.
نشرت (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان)، اليوم الخميس، فيديو بعنوان (ما هي حالة الطوارئ؟)، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حالة الطوارئ، بهدف مكافحة انتشار وباء (کورونا) بتاريخ 5 آذار/ مارس 2020.
وأوضحت الهيئة من خلال الفيديو: تعريف حالة الطوارئ، وشروطها، وأبرز الحقوق التي تقيدها وفق التزامات فلسطين
بموجب القانون الدولي والفلسطيني.
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