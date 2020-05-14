شاهد: ما معنى فرض حالة الطوارئ في فلسطين؟

رام الله - دنيا الوطننشرت (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان)، اليوم الخميس، فيديو بعنوان (‎ما هي حالة الطوارئ؟)، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حالة الطوارئ، ‎بهدف مكافحة انتشار وباء (کورونا) بتاريخ 5 آذار/ مارس 2020.وأوضحت الهيئة من خلال الفيديو: تعريف حالة الطوارئ، وشروطها، وأبرز الحقوق التي تقيدها وفق التزامات فلسطين‎بموجب القانون الدولي والفلسطيني.