وزارة الاقتصاد الوطني تُعلن عن تقديم منح لدعم النساء بالقطاع الزراعي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، وبتمويل من الحكومة الكندية عن إطلاق مشروع نجاحها لتمكين النساء الرياديات في القطاع الزراعي، لتقديم منح تمويل لإنشاء وتطوير مشاريع إنتاج ريادة الأعمال، التي تستهدف كل من النساء بشكل فردي والتعاونية النسوية، التي تقودها نساء رياديات.



وذكرت الوزارة، أن المشروع مدته أربع سنوات، يهدف إلى تمكين النساء الفلسطينيات الشابات المهمشات من الفئة العمرية 19-29 سنة وينفد من قبل مؤسسة إنقاذ الطفل يقوم بالشراكة مع جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية ومركز العمل التنموي (معا)



ووفق بيان الوزارة، يركز المشروع بشكل خاص على سلاسل القيمة المستهدفة والابتكارات والتقنيات الخضراء الجديدة للانتاج ولإدارة المياه والنفايات، وتجهيز الأغذية، والتغليف والتسويق.



و يقدم المشروع منحًا فردية لدعم الافكار و المشاريع الريادية المتعلقة بالقطاع الزراعي و خاصة تلك المشاريع التي تعزز ريادة الأعمال الخضراء على طول سلسلة القيمة ( المدخلات والإنتاج والتصنيع والتسويق والتوزيع) والتي تهدف إلى زيادة الدخل و خلق فرص عمل للشابات العاملات في القطاع الزراعي ويبلغ سقف المنحة الفردية: 5,600$، كحد أقصى لكل منحة.



يقدم المشروع منح مالية للجمعيات التعاونية النسوية التي تقودها نساء بالاضافة الى الجمعيات المشتركة (نساء ورجال) التي تلعب فيها المرأة دورا فاعلا بحيث تكون الجمعية مسجلة تعمل بكافة تخصصاتها وتمارس أعمالها بشكل قانوني ومنظم ويبلغ سقف المنحة للجمعيات التعاونية: 15,000 $، كحد أقصى لكل منحة.