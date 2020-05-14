الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية بالسويد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف جاليتنا في السويد، للمواطن بهاء خليل.



وبتسجيل هذه الوفاة الجديدة، ترتفع عدد حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس بين أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 78.