شؤون فلسطينية

صور: سلطة الأراضي تزيل منزلا مقاما على أراضي حكومية برفح

صور: سلطة الأراضي تزيل منزلا مقاما على أراضي حكومية برفح
جانب من الحدث
رام الله - دنيا الوطن
نفّذت طواقم التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي عملية إزالة لمنزل قيد الإنشاء في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

 وقالت السلطة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن عملية الازالة استهدفت منزل مقام على مساحة 200 متر من الأراضي الحكومية الواقعة في القسيمة رقم 3 قطعة 81 في منطقة موراج الشرقية وهو عبارة عن أعمدة وحزامات خراسانية.

 وأكدت أن عملية الازالة تمت بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية المعمول بها وإخطار المتعدي أحمد غسان شعت ثلاث مرات إلا أنه رفض الاخطار وواصل عملية البناء ضارباً بعرض الحائط كل الإنذارات التي وجهت له.

 وأوضحت أن الازالة تمت بعد التواصل مع  عدد من وجهاء ومخاتير عائلة المواطن المذكور وتوضيح الأمر لهم ومطالبتهم بالتدخل لدى المتعدي ووقف استمرار البناء كي لا يتكبد المزيد من الخسائر إلا أنه رفض كل الجهود واستمر في المخالفة.

 وشددت سلطة الأراضي على مواصلة عملها في إزالة أي تعدي جديد على الأراضي حكومية والمحافظة عليها.

 وقدرت الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في مساندتها في تنفيذ أعمالها لا سيما بلدية خان يونس التي قامت باحتجاز خلاط الباطون أثناء قيامة بصب الأحزمة وأنذرت المواطن بعدم مواصلة البناء المخالف وعدم حصوله على التراخيص اللازمة للبناء حسب الأنظمة المعمول بها.

 وفي السياق ذاته، أشارت سلطة الأراضي إلى انخفاض عمليات التعدي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وعزت ذلك الى تفهم المواطنين واستجابتهم ووعيهم لخطورة التعديات على الأراضي الحكومية والإجراءات القانونية والعقوبات التي تلحق بالمتعدي والخسارة المادية التي يتكبدها في حالة التعدي.

وقدمت شكرها للمواطنين ولكافة جهات الاختصاص والجهات الشعبية المساندة لعملها لا سيما الإعلاميين ووسائل الاعلام والتي ساهمت بدور كبير خلال الفترة الماضية في حشد الرأي العام المناصر والمتفهم لأهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها باعتبارها رصيد وملك للأجيال القادمة.

وطالبت سلطة الأراضي المواطنين بضرورة التأكد من ملكية الأرض قبل الشراء والشروع بالبناء كي لا يقعوا ضحية لسماسرة الأراضي، مبينة أن الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية وعدم التعدي عليها داعم أساسي لعملها ولجهودها في الحفاظ على هذه الأراضي.

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