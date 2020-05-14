قوات الاحتلال تستولي على ثلاث خيام شمال أريحا

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على 3 خيام وخلية شمسية في تجمع المعرجات البدوي غرب أريحا.







وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة الرأس في المعرجات، وفككت خيمتين للسكن وأخرى لتربية الأغنام، إلى جانب خلية تستخدم لإنتاج الطاقة الشمسية، يمتلكهم المواطن عيد أحمد فزاع، واستولت عليهم.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت المصادر، أن هذه الإجراءات، تندرج ضمن مساعي سلطات الاحتلال السيطرة على الأغوار، وتهجير أهلها.