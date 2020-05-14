الأسيران مصباح والعارضة من مخيم جنين وعرابة يدخلان أعواماً جديدة بالأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل أسيران من مخيم جنين وبلدة عرابة، اليوم الخميس، أعواما جديدة في سجون الاحتلال.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن الأسيرين خليل مصباح خليل موسى من مخيم جنين، والمحكوم لمدة 20 عاماً دخل عامه الـ 18، ومحمد قاسم أحمد العارضة من عرابه دخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم مدى الحياة.



وذكر ذوو الأسير العارضة، أن والدته المسنة تعاني من سياسة المنع الأمني، وحرمانها من الزيارة لسنوات طويلة.



من جهتها، قالت عائلة الأسير مصباح: إن معاناتهم مستمرة منذ سنوات من حرمان الزيارة، مشيرة إلى تردي الوضع الصحي لخليل بعد اعتقاله، وهو مصاب بالرقبة بشظايا رصاص الاحتلال، إضافة إلى معاناته من التهاب الكولون، منوهة إلى حرمان الأسير من وداع والده الذي توفي، وهو في الأسر.